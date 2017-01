Passant vind chemisch goedje, weg dicht in Zutphen

ZUTPHEN - Een passant heeft dinsdagavond een chemische goedje gevonden aan de Vliegendijk in Zutphen.

Deze heeft de hulpdienst gealarmeerd, de omgeving werd vrijwel direct op grote afstand afgesloten aangezien er een zeer vreemde lucht vanaf kwam. De passant die het had gevonden is zelf met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht vermoedelijk was ze onwel geworden door de lucht.

Ook de brandweer afdeling AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) wist niet met wat voor soort stof ze te maken had. Daarom is de Vliegendijk voor deel van de nacht afgesloten geweest zodat een gespecialiseerd bedrijf het is komen verwijderen. De politie stel een onderzoek in naar de herkomst van het goedje.