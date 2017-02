article

DINXPERLO/ WARNSVELD - Agenten hebben maandag een gestolen sabel teruggebracht bij een schutterijvereniging aan de Industriestraat in Dinxperlo. Het ceremoniële voorwerp is in september vorig jaar weggenomen tijdens een inbraak in een hok van de vereniging.

Sabel terug bij eigenaren na diefstal

