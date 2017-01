Schijn van partijdigheid hangt rond Zutphens zonnepark

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen gaat waarschijnlijk geld steken in een project waarvan de partner van wethouder Coby Pennings een van de kartrekkers is. Volgens een verklaring van de gemeente is hierbij geen sprake van belangenverstrengeling.

Nog voor de zomer moet in de Zutphense buurtschap Warken een zonnepark verrijzen met zo'n zeshonderd zonnepanelen. De gemeente Zutphen wil hieraan deelnemen door aandelen in het project te nemen. Een officieel besluit hierover is nog niet genomen, al is het voornemen wel uitgesproken.

Nieuwe coöperatie

Voor het nieuwe project is door de Zutphense energiecoöperatie ZutphenEnergie een aparte satellietcoöperatie opgericht, met een eigen bestuur. Een van die bestuurders is Freek Pennings, de echtgenoot van wethouder Coby Pennings (CDA). Coby Pennings heeft onder meer duurzaamheid in haar portefeuille.

Dat de beoogde deelname aan het project de schijn van belangenverstrengeling kan wekken, wordt tegengesproken door de gemeente Zutphen. Een zegsvrouw van de gemeente zegt dat de wethouder zelf geen gesprekken heeft gevoerd met de initiatiefnemers. Ook zou het voornemen om deel te nemen aan het project dateren uit de tijd waarin de echtgenoot van Pennings nog niet actief betrokken was. "Wethouder Pennings heeft hierover ook contact gehad met juridische adviseurs."

Aandelen

De gemeente Zutphen heeft eerder laten weten dat het de bedoeling is dat aandelen worden genomen in het project. Het zou volgens de satellietcoöperatie gaan om veertig aandelen, goed voor ruim 13.000 euro.