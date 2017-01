Steeds vaker drukken nabestaande de knop 'crematie starten' in

ZUTPHEN - 'Tot de dood ons scheidt': dat laatste moment hoeft zich niet meer in de aula van het crematorium af te spelen. Steeds vaker kiezen nabestaanden ervoor een overleden dierbare te begeleiden tot 'achter de deur', tot in de verbrandingsruimte. En niet zelden is het de nabestaande die op de knop 'crematie starten' drukt.

Zo ook Dirk Zonderland (31) uit Eerbeek, die zijn gestorven vader tot het allerlaatste moment begeleidde in crematorium De Omarming in Zutphen. ,,Ik heb de knoppen zelf bediend. Ik zag gelukkig geen vuur, voelde wel de hitte. Ik ben blij dat ik ben meegegaan. Mijn vader is er altijd voor mij geweest. Het is fijn dat ik ook tot het allerlaatste moment bij hem kon zijn.''

Net als Zonderland kiezen steeds meer Nederlanders ervoor tot aan de verbranding bij hun overleden dierbare te blijven. Volgens de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) is deze behoefte de afgelopen paar jaar 'explosief gegroeid'. ,,Hoewel exacte cijfers ontbreken", zegt voorzitter Jaap Blaak ,,gaan we ervan uit dat zeker bij eenderde van de verbrandingen nabestaanden bij de oven aanwezig zijn."

Cijfers

De cijfers kunnen per crematorium sterk verschillen. Zo heeft uitvaartorganisatie Yarden crematoria waar bij 90 procent van de crematies nabestaanden meegaan naar de ovenruimte, maar ook waar dat percentage beduidend lager ligt. Volgens branchevereniging LVC spelen crematoria steeds vaker in op de groeiende behoefte om er 'tot het allerlaatste moment bij te zijn'. ,,Zeker 60 tot 80 procent van de crematoria heeft de ovenruimte de afgelopen jaren aangepakt", weet Blaak. ,,Die zijn in vergelijking met vroeger vaak ruimer en sfeervoller aangekleed. Een plek waar je met een gerust hart nabestaanden kunt ontvangen om definitief afscheid te nemen van hun dierbare."

Dat was ook dringend nodig, vindt directeur Gert Brinkhorst van crematorium De Omarming in Zutphen. ,,Vroeger was de ovenruimte in crematoria vaak een beetje een naargeestige, kille plek die meer weg had van een slachthuis. Toen wij ons crematorium vijf jaar geleden bouwden, hebben we de ovenruimte netjes en sfeervol ingericht. Zo heeft een kunstenaar een grote muurschildering van een engel gemaakt en staan er stoelen en kaarsen. Het is nu een afscheidsruimte."

Hoewel vijf jaar terug nabestaanden slechts incidenteel meegingen naar de oven, gebeurt dat bij De Omarming tegenwoordig bij bijna de helft van de crematies. Niet alle aanwezigen gaan mee, maar alleen de directe familie; maximaal zo'n tien personen.