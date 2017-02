Twee bekeuringen in een nacht: 'Het interesseert mij niets'

ZUTPHEN - Een 22-jarige vrouw uit Zutphen is zondagnacht twee keer aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs. De politie heeft haar een waarschuwing gegeven: de volgende keer wordt haar auto in beslag genomen.

Na de eerste aanhouding vertelde de vrouw dat het 'haar niets interesseerde' en dat ze het de volgende keer zo weer zou doen. Er werd een proces-verhaal opgemaakt en de vrouw werd op de bon geslingerd.



Iets later zagen de agenten hetzelfde voertuig en ze besloten te controleren of de vrouw inderdaad voor twee keer de fout in was gegaan. Al snel bleek dat dezelfde vrouw achter het stuur zat. Opnieuw werd er een proces-verhaal uitgeschreven. De vrouw is gewaarschuwd dat de volgende keer haar auto in beslag genomen wordt. De vrouw heeft opnieuw een bekeuring gekregen.