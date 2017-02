Twee Zutphense scholen gaan regenwater voortaan opvangen

ZUTPHEN/WARNSVELD - De schoolpleinen van basisscholen De Scheperstee in Warnsveld en De Parel in Zutphen worden aangepast voor beter waterbeheer. De directies van de scholen hebben hiervoor samenwerkingsovereenkomsten getekend met de gemeente Zutphen.

Zowel bij basisschool De Parel als bij De Scheperstee worden in opdracht van de gemeente Zutphen alle regenpijpen afgekoppeld van het riool. De schoolpleinen van beide scholen worden daarnaast zo aangepast, dat het regenwater dat anders in het riool terecht zou komen nog gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor de planten. Bovendien hebben beide scholen een forse regenton gekregen waar 650 liter water in kan worden opgevangen.

Hemelwater is schoon water dat via daken, regenpijpen en straatputten in het riool terechtkomt en vervolgens in zuiveringsinstallaties belandt. Dat is zonde, want schoon regenwater hoeft immers niet gezuiverd te worden. Het project op de twee scholen komt voort uit de zogenoemde 'watercoalitie' die de gemeente Zutphen is aangegaan met het Waterschap Rijn en IJssel. Doel hiervan is om samen met scholen nieuwe toepassingen van waterbeheer - zoals het afkoppelen van regenpijpen - onder de aandacht te brengen van ouders en leerlingen.

De leerlingen van beide scholen zijn eerder al bezig geweest met het waterproject. Ze kwamen zelf met ideeën over hoe regenwater kan worden opgevangen en maakten daar werkstukken van.

Bij de uitvoering van het project zijn leerlingen van het opleidingsinstituut SPG (vakopleiding voor grond- weg- en waterbouw) betrokken en mensen uit de gemeente Zutphen die al wat langer werkloos zijn. Zo krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen.