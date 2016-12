Verdachten mishandeling in Zutphen melden zich na tonen beelden

ZUTPHEN - Twee jonge mannen van 19 uit Zutphen hebben zich bij de politie gemeld nadat de politie via Bureau GLD, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, beelden toonde van de mishandeling waar beide van worden verdacht. De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 september in de Vaaltstraat in Zutphen. Een 38-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Zutphen werden toen in en buiten een café belaagd en mishandeld door meerdere personen.

De identiteit van een derde verdachte, een 22-jarige Zutphenaar, heeft de politie via onderzoek achterhaald. Beelden van de twee verdachten waarvan de identiteit nog niet duidelijk was zijn eerder deze maand in Bureau GLD getoond. Naar aanleiding van de uitzending kwamen ook meerdere tips binnen bij de politie over de identiteit van de jonge mannen. De drie verdachten zijn alle drie vorige week aangehouden op verdenking van openlijk geweld en mishandeling, en uitgebreid verhoord. De dag na hun aanhouding zijn ze heengezonden in afwachting van het moment waarop ze zich voor een rechter mogen verantwoorden.

Grote impact

De mishandeling die in september plaatsvond had grote impact op beide slachtoffers. Het conflict begon die nacht toen de slachtoffers klappen kregen in een café. De ruzie zou zijn ontstaan omdat een kennis van het stel betast werd door een jongen, en de vrouw de jongen hierop aansprak. De jongen in kwestie reageerde hier dusdanig agressief op, dat haar man tussenbeide moest komen. Kort daarna kreeg de man klappen, van verschillende kanten. In het tumult wat ontstond zijn de man en de vrouw de kroeg uitgezet.

Het stel liep weg maar verderop in de Vaaltstraat ontstond er opnieuw een confrontatie met een groep jongeren, die in dezelfde richting achter hen aangelopen zou zijn. De Zutphenaar verklaart van alle kanten te zijn geschopt en geslagen door de groep, ook nadat de man op de grond lag. Op enig moment kwamen er mensen tussenbeide, waardoor het stel weg kon komen.

De man bleek onder meer een zwaar gekneusde pols, een forse hersenschudding en diverse kneuzingen te hebben opgelopen. Ook de vrouw liep een blauw oog en diverse andere blauwe en pijnlijke plekken op. Het voorval heeft veel impact gehad op beide slachtoffers.

De politie stelde een uitgebreid onderzoek in, riep getuigen op zich te melden en besteedde twee maal aandacht aan de zaak via Bureau GLD. Het politieonderzoek wordt binnenkort afgerond en de slachtoffers zijn over de aanhoudingen geïnformeerd.