Video | Koning opent nieuw zuivellab in Zutphen

ZUTPHEN - Ontzettend trots zijn ze bij Qlip. Zijne Majesteit de Koning bracht donderdag hoogstpersoonlijk een bezoek aan het nieuwe zuivellaboratorium van het in Zutphen gevestigde bedrijf om te zien hoe hier de kwaliteit van zuivelproducten wordt gecontroleerd.

Het staatshoofd was in Zutphen om het nieuw lab te openen. Willem-Alexander arriveerde om half drie 's middags en verbleef 90 minuten bij het bedrijf. Hij werd onder meer rondgeleid en sprak kort met enkele medewerkers. Qlip heeft in Zutphen het chemisch-microbiologisch lab vernieuwd. Dit lab is de afgelopen maanden behoorlijk uitgebreid, er is in totaal zo'n duizend vierkante meter bijgekomen. Het laboratorium zelf is gevestigd op bedrijventerrein De Mars, tegenover Aurubis. Het hoofdkantoor van Qlip is in Leusden.

Directeur Jan Bobbink van Qlip was 'apetrots' dat hij de koning mocht ontvangen: "Dit is de kroon op ons dagelijks werk, hier spreekt enorm veel waardering uit."