Video | Pronken op de cover van de Hema? Julia verwezenlijkt kinderdroom

ZUTPHEN - Van kleins af aan droomt Julia Koopman (19) er van: op de cover pronken van de folder van de Hema. Ze maakte van haar droom werkelijkheid en publiceerde vandaag drie 'voorbeeldcovers' op social media, in de hoop dat Hema zou reageren. En dat deed het bedrijf. Maar niet alleen Hema merkte de ludieke actie op. Ook op social media werden de foto's van Julia opgepikt. Of, zoals ze het zelf zegt: ,,Het is gaande. Het balletje rolt.''

Dromen van jouw foto op de voorpagina van het Hema-foldertje. Het is niet iets wat je elke dag hoort. ,,Het is ook een beetje vaag'', legt Julia uit. Het papieren boekje lag vroeger altijd bij de studente thuis op de keukentafel. ,,Wanneer we in de winkel waren, namen we altijd de folder mee, vandaar.'' Ooit prijkten haar oom en neefje op de cover van het Hema-blaadje. ,,Die foto heb ik nooit gezien. Maar ik wist daardoor wel: dit kan ik ook.''

Maandverband, tampons en rouge

En zo zit Julia vorige week op de bank en neemt het heft in eigen hand. Niet wachten op de Hema, maar het warenhuis zelf benaderen. Ze belt een bevriende fotograaf, bedenkt drie verschillende thema's (ongesteldheid, het plakken van je fietsband en wintersport) en koopt alle attributen voor de fotoshoot. Waaronder 15 pakken maandverband. Knalrode rouge fungeert voor een verbrande wintersporthuid. En met ongeveer twintig tampons als papillotten in haar haren poseert Julia een dag later voor de camera.

,,De thema's moesten typisch Hema zijn. Tegelijkertijd wilde ik ook onderwerpen waar een taboe op ligt: over ongesteldheid praat je niet graag'', vertelt Julia. Ook moeten de voorbeeldfoto's origineel zijn. ,,Ik moet natuurlijk wel opvallen.''

Reactie van Hema

En opvallen, dat doet ze. Van het hele circus maakt de Zutphense een video die ze vandaag publiceert, samen met de voorbeeldfoto's, op social media. Tientallen reacties ontvangt ze. Een van de reacties komt van de Hema: stuur een bericht en dan praten we verder over jouw ideeën.

Het is niet de eerste keer dat Julia in de spotlight staat. Een maand geleden publiceert ze een video op YouTube: Wonen op Utrecht Centraal. Een reactie op een oproep van NS. De Zutphense wordt uitgekozen en vlogt een week lang over haar avontuur op het nieuwe centraal station in Utrecht.

Unieke concepten

De ludieke Hema-actie, wonen op Utrecht Centraal: Julia krijgt aandacht met haar video's. Maar daar doet ze het niet voor. ,,Het creëren van unieke concepten: dat vind ik tof om te doen. Net als video's maken en vloggen.''

Ze heeft zich net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, om in de toekomst ook geld te verdienen met haar vlogs. ,,Randstad heeft nu een leuke vacature online staan: honderd banen in honderd dagen uitproberen. Dat lijkt mij heel leuk.'' We zijn voorlopig nog niet van Julia af.