Voedselbank de Eetketen deelt wekelijks minder uit

ZUTPHEN/ LOCHEM - Het aantal voedselpakketten dat wekelijks wordt uitgedeeld door Voedselbank De Eetketen is in één jaar tijd met twintig procent afgenomen. Waarom is niet duidelijk.

Het gaat om een forse daling, van 194 huishoudens vorig jaar naar 150 huishoudens nu. De Eetketen heeft uitgiftepunten in Zutphen, Lochem, Brummen en Eerbeek.

Hoe het kan dat het aantal huishoudens zo is teruggelopen is voor stichting De Eetketen, de organisatie achter de voedselbank, een raadsel. De jaren ervoor nam dit aantal juist toe, zegt Gonnie Bouwman, bestuurslid van de stichting. "We kunnen alleen maar hopen dat het komt omdat het wat beter gaat in Nederland, maar eerlijk gezegd lijkt mij dat geen gegronde reden. Voor ons is niet duidelijk waarom sprake is van deze daling."

De Eetketen deelt volgens de meest recente cijfers wekelijks voedselpakketten uit aan 104 huishoudens in Zutphen. Begin vorig jaar waren dit er nog 138. In Lochem gaat het om 18 huishoudens nu, tegen 22 vorig jaar. In Brummen is het aantal huishoudens dat een beroep doet op de voedselbank afgenomen van 20 vorig jaar, naar 14 nu, terwijl het aantal in Eerbeek (14) gelijk is gebleven.

Bouwman zegt dat De Eetketen de daling van het aantal uit te delen voedselpakketten niet heeft voorzien: "Wij dachten dat het zou stabiliseren, omdat je dat landelijk ook zo ziet. Verder zijn de criteria vorig jaar niet verscherpt, maar sinds dit jaar juist verruimd. De leefgeldgrens is hoger komen te liggen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor de voedselbank."

Als gekeken wordt naar het aantal personen dat wekelijks afhankelijk is van een voedselpakket van De Eetketen, dan is dit percentueel gezien meer afgenomen dan het percentage huishoudens. De 194 huishoudens van 1 januari vorig jaar bestonden uit 512 personen. De 150 huishoudens van nu tellen 380 personen.