Vrijeschool Zutphen moet leerlingen teleurstellen

ZUTPHEN - Leerlingen die tussentijds willen overstappen naar het voorgezet onderwijs van de Vrijeschool Zutphen vangen bot. De school heeft momenteel geen plek voor zij-instromers.

Binnenkort kunnen leerlingen die volgend schooljaar naar de Vrijeschool Zutphen VO willen zich aanmelden. De school geeft alleen op voorhand aan dat er momenteel geen plek is voor leerlingen die tussentijds over willen stappen. Dat zijn leerlingen die nu naar een andere middelbare school gaan en bijvoorbeeld vanaf het tweede jaar naar de Vrije School willen.

Teleurstellen

De afgelopen jaren moest de school brugklassers in spé teleurstellen. Er was simpelweg geen plek meer. Consequentie daarvan is dat er nu ook geen ruimte is voor leerlingen die tussentijds willen overstappen. Voor zover bestuurder Lizzy Plaschek weet is dat voor het eerst.

Voor brugklasleerlingen is komend schooljaar wel plek. Plaschek laat zich echter niet vastpinnen op een concreet aantal. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag. Bij de meer praktijk gerichte stromen zijn de klassen bijvoorbeeld kleiner dan bij andere leerrichtingen.