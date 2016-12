Zutphen sluit alsnog aan bij Hartveilig Wonen

ZUTPHEN - Eind volgend jaar verwacht Zutphen een zo goed als dekkend netwerk te hebben van hartmassageapparaten, zogeheten automatische externe defibrillatoren (AED). Als laatste gemeente in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) sluit de gemeente Zutphen aan bij het project Hartveilig Wonen.

Dat schrijft het Zutphense college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad in Zutphen. Vooral coalitiepartij Burgerbelang Zutphen Warnsveld (BbZW) heeft zich afgelopen jaren hardgemaakt voor aansluiting bij het project.

Kern van Hartveilig Wonen is dat vrijwilligers zo snel als mogelijk in actie komen wanneer iemand in de buurt acute hartproblemen heeft. Wanneer een gemeente op het project aansluit, wordt een netwerk van alle aanwezige en beschikbare hartmassageapparaten in kaart gebracht. Vrijwilligers die zich hebben aangemeld, krijgen bij een calamiteit dan een oproep via hun mobiele telefoon om met de dichtstbijzijnde defibrillator naar het slachtoffer te gaan.

De gemeente Zutphen wil volgend jaar vijftien AED's in speciale buitenkasten beschikbaar hebben. Deze moeten nog worden aangeschaft, schrijft het college, al wordt ook gekeken of particuliere AED's beschikbaar zijn. Per apparaat worden twintig vrijwilligers geworven. In totaal zijn 300 vrijwilligers nodig. Volgens wethouder René Sueters lijkt dat geen probleem. "We hebben contact gehad met verschillende organisaties en zij scharen zich achter dit initiatief."

Alle overige 21 gemeenten van de VNOG zijn al aangesloten op het project. Zutphen was dat nog niet. De partij Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft hier meermaals op aangedrongen. Uiteindelijk is het college overstag gegaan, temeer ook omdat alle buurgemeenten Zutphen voor zijn gegaan. Met de uitrol van het netwerk is de verwachting dat de tijd voor een reanimatie en defibrillatie verkort wordt tot maximaal zes minuten.