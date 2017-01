Zutphens talent wil graag op het podium staan

ZUTPHEN - Veel belangstelling was er zondagmiddag voor de optredens van het lokale talent dat vier zondagmiddagen op rij een podium geboden krijgt in de Zutphense Hanzehof.

Het tweede open podium viel dit keer samen met het landelijke theaterweekend waaraan ook de Hanzehof meedeed, wat ongetwijfeld bijdroeg aan het succes van deze editie van 'Zutphen bloeit open'. Het publiek reageerde enthousiast op de optredens.

Organisatoren Fleur Tolman en Frank Ong-Alok zijn vooralsnog zeer te spreken over de acts. ,,Er is veel talent in Zutphen.'' Na de vier open podia wordt besloten of het een initiatief een vervolg krijgt. De volgende edities zijn op zondag 29 januari en 5 februari.