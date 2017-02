Zutphense fietsendief op heterdaad gepakt

Tegen de klok van 17:45 ontving de politie een melding. De melder zag dat een man zijn fiets had gestolen voor de broodjeszaak aan de Nieuwstad en wegfietste. De man gaf vervolgens een nauwkeurig signalement en de vluchtroute van de fietsendief door.

Zoektocht

Na een korte zoektocht hebben de toegesnelde agenten de fiets gevonden aan de Haesebroeckstraat. Daar werd de 39-jarige Zutphenaar aangehouden die de gestolen fiets in zijn bezit had. De beschrijving van deze man kwam overeen met de beschrijving die de melder opgaf. De gestolen fiets is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar en de verdachte is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.