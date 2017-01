article

1.6839232

BRUMMEN/ZUTPHEN - Kinderen die zwemlessen volgen in zwembad de IJsselslag in Zutphen kunnen komend weekend terecht bij zwembad Rhienderoord in Brummen.

Zwemlessen van IJsselslag van Zutphen naar Brummen

BRUMMEN/ZUTPHEN - Kinderen die zwemlessen volgen in zwembad de IJsselslag in Zutphen kunnen komend weekend terecht bij zwembad Rhienderoord in Brummen.

http://www.destentor.nl/regio/zutphen/zwemlessen-van-ijsselslag-van-zutphen-naar-brummen-1.6839232

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4606405.1414872847!image/image-4606405.jpg

Zutphen,Lokaal Thema ST,Zwembad,IJsselslag,top,hermes

Zutphen