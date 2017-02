230 kilometer op de fiets voor twee goede doelen

GENEMUIDEN - Schaatstrainingsgroep De Eendracht uit Genemuiden en Rotary Zwartewatersteden houden deze zomer een fietstocht, waarvan de opbrengst gaat naar twee goede doelen.

De Drie Provinciëntocht, zoals de tocht heet, is op 17 juni en de route gaat door Overijssel, Drenthe en Friesland. De start- en finishstreep is getrokken in Genemuiden plaats en daar tussenin ligt een route van 230 kilometer.

De opbrengst is voor twee goede doelen Rotary heeft gekozen voor de voedselbank in de Zwartewatersteden. De Eendracht maakt binnenkort het door de vereniging gekozen goede doel bekend. Wanneer het maximum van zestig deelnemers wordt gehaald, rekenen beide clubs op een bedrag van 12.500 euro. De deelnemers betalen inleggeld of kunnen zich laten sponsoren. Het minimale sponsorbedrag per deelnemer bedraagt 125 euro. De fietsers krijgen daarvoor een compleet verzorgde tocht, wielerkleding en de verzorging met onder meer een lunchstop.

Rotary en De Eendracht houden al jaren om de twee jaar een fietstocht voor het goede doel. Rotary-lid Harry Kiewit: “De eerste tocht ging van Münster naar Genemuiden en nam twee dagen in beslag. Vanwege de kosten zijn we teruggegaan naar één dag en dat komt ten goede aan het sponsorbedrag.”