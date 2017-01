Buren van N331 naar de rechter

HASSELT - Nadat de gemeenteraad van Zwartewaterland en het provinciebestuur van Overijssel de nodige bestemmingsplanwijzigingen al vaststelden, krijgen dertien bezwaarmakers in de loop van het voorjaar antwoord op hun vragen. De bezwaarmakers willen weten of bij de geplande reconstructie van de N331 door Hasselt rekening gehouden gaat worden met hun op- en aanmerkingen.

Vrijdagmorgen 10 februari buigt de afdeling bestuursrecht van de Raad van State zich over het ultieme (hoger) beroep dat de protesterende bewoners van de Van Nahuysweg, Hasselterdijk, Zwartsluizerweg, Cellemuiden en Werkerlaan vanuit verschillende (eigen) belangen eind vorig jaar aantekenden tegen de ingrijpende wegen- en verkeersstromenwijziging op en om de N331.

Per etmaal rijden hierop bij Hasselt gemiddeld zo'n 10.000 motorvoertuigen, met name doorgaand verkeer van of naar Zwolle, Genemuiden, Zwartsluis en Steenwijkerlandse kernen als Vollenhove, Sint Jansklooster, Giethoorn en Wanneperveen. Onder meer met de aanleg van twee grote rotondes ter hoogte van de aansluitingen richting Genemuiden (Nieuwe Weg) en Lichtmis (Vaartweg-A28), afsluiting van de Hanzeweg en de Hoogstraat in het oude stadscentrum van Hasselt op de N331, moeten de verkeerschaos, toenemende onveiligheid en steeds vaker en langer stagnerende doorstroming op deze locaties rigoreus verbeteren.

Verkeerslawaai

De bezwaren van alle dertien min of meer direct aan de provinciale weg wonende bezwaarmakers richten zich hoofdzakelijk op het (extra) verkeerslawaai als gevolg van wegverleggingen, meer optrekken en afremmen door (vracht)auto's op en bij de geplande rotondes, een nieuwe verbinding via het Justitie Bastion naar de parallelweg vlakbij de verkeersbrug over het Zwarte Water ('beschermd stadsgezicht!') en op een enkele plek juist verslechterende keersveiligheid. Wat dit laatste betreft is bijvoorbeeld de familie Eenkhoorn aan de Hasselterdijk bezorgd over de toenemende verkeersdrukte voor hun huis. "Meer auto's via de Zwartewaterweg en Hasselterdijk betekent voor ons en diverse buren nóg meer lawaai.

En afgezien daarvan, tussen al dat (vracht)verkeer fietsen straks bijvoorbeeld ook bezoekers van het openluchtbad, waarvoor op mooie zomerdagen ook nog eens volop in de bermen wordt geparkeerd. Dat baart ons ook grote zorgen," zo stipt Eenkhoorn alvast een van de grootste 'pijnpunten' aan.