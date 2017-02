article

STAPHORST - Als Staphorst opnieuw een station krijgt, is dat op z’n vroegst in 2024. Dat staat in het verkeersplan waaraan de gemeente werkt. Het is al vele jaren een grote wens om in eigen plaats in de trein te kunnen stappen, en niet in Meppel of Zwolle.

NS-station Staphorst op z'n vroegst in 2024

