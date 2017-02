Video | Nietsvermoedend over de noodbrug in Zwartsluis

ZWARTSLUIS - Het kan weggebruikers niet ontgaan dat er gewerkt wordt aan de Meppelerdiepbrug in Zwartsluis.

De nieuwe brug is afgelopen weekend verplaatst naar de oude bruglocatie en het ontstane gat in de provinciale N331 is 'gedicht' met een noodbrug. Alleen een ietwat stijl knikje bij het op- en afrijden doet vermoeden dat de driedelige constructie een tijdelijke brug is. Deze blijft tot vrijdag in gebruik. Als alles volgens planning van Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Strukton Reef verloopt, kan het wegverkeer in het weekend over de verplaatste, nieuwe brug.