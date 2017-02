Wat te doen met Agnietenterrein?

ZWARTSLUIS - Wat burgemeester en wethouders van Zwartewaterland betreft, worden alle asbesthoudende gebouwen op het voormalige Agnietenterrein in Zwartsluis gesloopt. ,,Maar er is geen onomkeerbaar besluit genomen", benadrukt het college. Om te horen wat de gemeenteraad wil, houden B en W donderdagavond een zogenoemde Ronde tafelbijeenkomst.

Plaats van handeling is het gemeentehuis in Hasselt, de Ronde tafelbijeenkomst begint om 19.30 uur. Het college bespreekt dan 'de voortgang van de herontwikkeling van het voormalig Agnietenterrein in Zwartsluis en de keuzes die voorliggen' en wil in deze graag de visie van de gemeenteraad horen. ,,Het college heeft uitgesproken tot volledige sloop over te willen gaan, maar er is geen onomkeerbaar besluit genomen. Hierover is een verkeerd beeld ontstaan."

Opties

De door het Agnieten College verlaten gebouwen aan de Arembergerstraat zitten vol asbest. Dat geldt ook voor het gedeelte van de voormalige Mulo. Voor de herontwikkeling van het voormalige Agnietenterrein heeft de gemeente Zwartewaterland een aantal opties, variërend van volledige sloop tot sloop met behoud van de voormalige Mulo. Hoewel behoud van dit schoolgebouw uit 1956 de voorkeur heeft, denkt het college gezien de hoeveelheid asbest en kosten toch aan sloop.

De Sluiziger middelbare school heeft de verouderde huisvesting aan de kolk enkele jaren geleden verruild voor nieuwbouw op het voormalige busstation. Het plan was op het oude schoolterrein nieuwe huizen te bouwen, waarbij het oorspronkelijke hoofdgebouw op de kop van het schoolterrein behouden zou blijven. Het pand was immers qua architectuur en regionale onderwijshistorie een markant herkenningspunt in Zwartsluis, merkte wethouder Arie Speksnijder eerder op. De 'aanmerkelijke' hoeveelheid asbest werpt een ander licht op de herontwikkeling.