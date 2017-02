7,5 hectare zonnepanelen aan Herfterlaan in Zwolle

ZWOLLE - Op het voormalige Wezo-terrein aan de Herfterlaan komt een zonnepanelenveld van 7,5 hectare -bijna vijftien voetbalvelden- groot. De gemeente steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat 'dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie', aldus B en W.

De zonnepanelen gaan voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De initiatiefnemer voor de zonneweide is De Herfte Beheer BV van ondernemers Teun Bouwhuis en Marc Huitink die in september 2016 de gronden van de Wezo-kwekerij overnamen van de gemeente Zwolle. Speciaal voor het aanjagen van alle maatschappelijke initiatieven op het terrein hebben zij ‘Stichting Meedoen in het groen’ opgericht.

Het terrein is in totaal 14 hectare groot en wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Op circa de helft van het terrein worden zonnepanelen op enige hoogte van de grond geïnstalleerd, zodat schapen, lammeren en geiten er onderdoor kunnen lopen. De panelen worden in een zodanige hoek geplaatst dat de omgeving geen last heeft van weerkaatsende zonnestralen. Aan de noordzijde van het zonneveld worden bomen herplant om de panelen aan het oog te onttrekken vanuit de zijde van de Kuyerhuislaan.

Het zonnepanelenveld of ‘zonneweide’ wordt het grootste in de regio Zwolle en een van de meest productieve in de provincie Overijssel. De initiatiefnemers hopen in oktober van dit jaar met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en volgend voorjaar de eerste stroom op te gaan wekken.

De overige delen van het terrein worden op een natuurlijke manier ingericht met mogelijkheden voor recreatie. Voor de inrichting van het voormalige kwekerijcomplex is een landschapsplan opgesteld. Op een deel van het terrein blijft de oude bebouwing staan die onder andere gebruikt wordt voor verschillende maatschappelijke activiteiten.