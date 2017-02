Aanzoek op intensive care, huwelijk op de middenstip

,,Ik heb hem een belofte gedaan en die mag je zwart op wit in de krant zetten. Ik zal altijd zijn naam blijven dragen. Of ik nou ooit, over vele jaren, nog een nieuwe liefde tegenkom of niet, ik blijf Stokman heten.” Het verhaal van de hevig verliefde Wendy en Paul, voetbalfan in hart en nieren, is er één van uitersten. Vandaag beleven ze de mooiste dag van hun leven, als ze in het PEC Zwolle-stadion in de echt verbonden worden. Stokman wordt er met een ambulance heen gebracht. ,,Hij kan door zijn ziekte bijna niet meer praten, maar gaat nog wel zelf ‘ja’ zeggen”, zegt Flokstra vanuit hun woning in Dalfsen, die speciaal op de wensen van Stokman is aangepast.

Wendy en Paul ontmoetten elkaar twee jaar geleden dankzij haar familie. ,,Ze zaten voor de grap op een datingapp allerlei mannen aan te klikken. Paul reageerde. Dat was in februari 2015. Een maand later gingen we op date en vervolgens is er geen dag voorbij gegaan dat we elkaar niet gesproken hebben.”



Diagnose

Halverwege vorig jaar wordt duidelijk dat het niet goed gaat met de gezondheid van Paul. Hij begint te lispelen en loopt wankel. Het gaat van kwaad tot erger. In november volgt de diagnose: de dodelijke spierziekte ALS wordt bij hem geconstateerd.Haar vriend verliest door de ziekte langzaam zijn vermogen om te praten. ,,Gelukkig hebben we aan een half woord genoeg.”



Bij Stokman, die al zestien jaar seizoenskaarthouder van PEC is, begint het idee te leven om snel met ‘zijn’ Wendy te trouwen. Stiekem regelt hij een ring en schakelt hij de vereniging Hartsdromen, die dromen van terminaal zieken verwezenlijkt, in. Het plan is ook al klaar: hij wil een limousine voor laten rijden en haar meenemen naar PEC, om daar dé vraag te stellen.



Intensive care

Zover komt het echter niet. Iets meer dan een week geleden en precies op de eerste dag dat het stel hun nieuwe huis in Dalfsen betrekt, verslikt hij zich. ,,Omdat zijn spieren niet goed werken. Hij had moeite met het ophoesten van slijm, waardoor hij een longontsteking opliep.” De voetbalfan belandt op de intensive care van het ziekenhuis in Zwolle. Daar gaat hij alsnog over tot actie. ,,Hij vroeg me ten huwelijk! Uiteraard zei ik meteen ja. Een dag later toverde hij die ring tevoorschijn. Die had hij vlak voor zijn ziekenhuisopname al gekocht.