ZWOLLE - Met aardrijkskundige vragen en het op creatieve wijze oplossen van het fietsenprobleem in en rond Zwolle, moet het vak aardrijkskunde op de kaart komen bij basisschoolleerlingen in de regio Zwolle. De GEObattle werd vanmiddag voor de eerste keer bij het Carolus Clusius College in Zwolle gehouden.

'Aardrijkskunde moet terug op de kaart'

