ZWOLLE - Je moet er maar zin in hebben: na een slopende carnavalszaterdag op zondagochtend in vol ornaat in de kerk gaan zitten. Toch zat de Peperbuskerk afgeladen vol voor de traditionele carnavalsgebedsviering.

Afgeladen kerk bij carnavalsdienst in Zwolle

