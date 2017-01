article

HENGELO - ,,Ik vind dit een te hoog salaris. Het zou in in ieder geval in lijn moeten zijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT).’’ Dat zei Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel, woensdag desgevraagd naar aanleiding van de berichtgeving over de bezoldiging van RTV Oost-directeur Marcel Oude Wesselink. Die verdient zoals gemeld 192.000 euro, ruim boven de WNT-grens van 178.000 euro.

Ank Bijleveld vindt salaris directeur RTV Oost te hoog

