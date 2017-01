article

1.6846938

ZWOLLE - Een automobilist heeft zijn auto flink beschadigd door met zijn voertuig over de bussluis op de Koperslagerstraat in Zwolle te rijden. De olie stroomde uit zijn auto. In eerste instantie was hij doorgereden, maar door het oliespoor te volgen kwam de politie al snel bij de dader uit.

Automobilist weet in Zwolle niet wat een bussluis is

ZWOLLE - Een automobilist heeft zijn auto flink beschadigd door met zijn voertuig over de bussluis op de Koperslagerstraat in Zwolle te rijden. De olie stroomde uit zijn auto. In eerste instantie was hij doorgereden, maar door het oliespoor te volgen kwam de politie al snel bij de dader uit.

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/automobilist-weet-in-zwolle-niet-wat-een-bussluis-is-1.6846938

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6846972.1485036285!image/image-6846972.jpg

Zwolle,Recht, misdaad en 112,bussluis,top

Zwolle