Baas RTV Oost krijgt twee ton per jaar

HENGELO - De directeur van RTV Oost verdient, net als andere directeuren van regionale omroepen, boven de Balkenendenorm terwijl er flink bezuinigd moet worden. Maar volgens de Raad van Toezicht gaat alles volgens de wet.

Directeur Marcel Oude Wesselink van RTV Oost is met een jaarsalaris van 192.000 euro de best verdienende regionale omroep-bestuurder. Oude Wesselink prijkt met enkele regionale bestuurders uit het onderwijs, van woningbouwcorporaties en nutsbedrijven op de lijst van (semi)ambtenaren die boven de 'Balkenendenorm' verdienen. Met een salaris van 192.000 euro (inclusief pensioenbijdrage van de werkgever) is RTV Oost-directeur Marcel Oude Wesselink de beste betaalde baas van alle dertien regionale omroepen in Nederland.

Maar, stelt voorzitter Gaston Sporre van de Raad van toezicht van RTV Oost, de omroep is niet de fout in gegaan bij het vaststellen van het salaris van Oude Wesselink. Het salaris van deze directieleden van regionale omroepen overschrijdt de normen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens die wet mogen (semi)ambtenaren niet meer verdienen dan de minister president: 178.000 euro. ,,Maar toen Oude Wesselink als opvolger van Hennie Everts door ons werd aangesteld, heeft hij het salaris gekregen dat toen voor die functie stond", zegt Sporre.

Oude Wesselink, die 112 medewerkers aanstuurt, valt onder het overgangsrecht, waarbij het salaris van de topverdieners wordt afgebouwd. Sporre zegt zich te kunnen voorstellen, dat één en ander bij de medewerkers schuurt nu regionale omroepen moeten bezuinigen. ,,Wat ik er over wil zeggen, is dat wij zullen handelen zoals de wet ons voorschrijft."

De regionale omroep voor Overijssel heeft het, net als alle andere regionale omroepen, door bezuinigingen lastig. RTV Oost moet dit jaar 1,2 miljoen inleveren van het budget van 12 miljoen.