Balkenende leidt raad van toezicht hogeschool Viaa

ZWOLLE - Risco Balkenende is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij hogeschool Viaa in Zwolle. Hij volgt dominee Arie van der Veer op, die deze functie acht jaar heeft vervuld bij de gereformeerde hbo-instelling.

Balkenende woont in Zwolle en was in het verleden directeur/bestuurder bij diverse bedrijven. Ook heeft hij verschillende toezichtfuncties gehad bij maatschappelijke organisaties. Balkenende is aangesloten bij de evangelische gemeente VEZ in Zwolle.