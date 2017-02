article

ZWOLLE - Een vrachtwagen en een bestelbus, geladen met kranten, zijn zaterdagmorgen in alle vroegte op elkaar gebotst in Zwolle. Daarbij raakte de bestuurder van het bestelbusje bekneld. Het duurde 45 minuten voor de brandweer erin slaagde om de bestuurder te bevrijden. Deze is daarna met onbekende verwondingen een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op de kruising was groot.

Bestuurder busje bekneld na aanrijding Hessenpoort Zwolle

