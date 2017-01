Bijna 100 zwerfjongeren in Zwolle

ZWOLLE - Bijna honderd Zwolse jongeren leven op straat. Daarmee zijn er veel meer zwerfjongeren dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van de gemeente Zwolle.

Volgens de laatste berekeningen is hun aantal in Zwolle terug op het niveau van 2014: 93. Vorig jaar daalde dit tot 65. In 2013 waren er 83 jongeren zonder thuis.

'Bankhopper'

Deze doelgroep (tieners en jonge twintigers) brengt de nacht veelal door in opvanghuizen of als 'bankhopper' bij vrienden en bekenden. Begeleid woonprojecten en een speciaal logeerhuis voor zwerfjongeren in Zwolle zitten vol. Sommigen moeten daardoor noodgedwongen verblijven in de daklozenopvang voor volwassenen, De Herberg.

Tehuis

Dat er ruimtegebrek is, komt volgens de gemeente Zwolle doordat jongeren te lang in zo'n tehuis blijven. Er zijn simpelweg te weinig geschikte, goedkope woningen voor ze. Met stoom en kokend water wordt door gemeente en hulporganisaties gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld door andere vormen van begeleid wonen voor dakloze jeugd aan te bieden. Ook de tijdelijke huurwoningen waar Zwolle nu locaties voor zoekt in de stad, zijn onder meer voor deze doelgroep. Zo werd deze week bekend dat er veertig van dat soort spotgoedkope huizen komen aan de rand van bedrijventerrein Oosterenk. Nog dit voorjaar wil Zwolle dat de knelpunten in de opvang verdwenen zijn.

Voorkomen

Voor Marleen van der Kolk van de Stichting Zwerfjongeren Nederland, die juist afgelopen week een werkbezoek bracht aan Zwolle, een herkenbaar verhaal. Landelijk stokt de doorstroming eveneens. Ze prijst de inzet van de lokale overheid, maar er kan volgens haar meer gedaan worden om te voorkomen dat jeugd op straat gaat zwerven. Veel van deze jongeren hebben een verleden in de jeugdhulp. Als ze achttien worden, raken ze uit beeld en ze duiken vaak pas weer op als het te laat is (dakloos, schulden). "Er zit een knip in de hulpverlening zodra ze achttien worden. Een wethouder moet met een bestuurder van jeugdhulp om tafel om te zien wie er dat jaar achttien wordt en hoe die begeleid kan worden. Dat moet prioriteit hebben om de lekkende kraan dicht te draaien."