Boosheid om zelfgemaakte spijkermatten in Zwolle

ZWOLLE - Arjo Kleinhuis uit Zwolle-Zuid was vrijdagmiddag met stomheid geslagen toen zijn negenjarige dochter Mirre aan kwam zetten met een bizarre vondst. Een flink aantal rubberen strippen, met daar doorheen geslagen drie centimeter lange vlijmscherpe spijkers.

"Die had ze gevonden op een pad tussen de Krulmate - waar wij wonen - en de Hanselaarmate. Zorgvuldig neergelegd, grotere en kleinere stukken, kennelijk met het doel dat fietsers hierop hun banden lek rijden", zegt Kleinhuis. Het pad is feitelijk geen fietspad, maar er wordt volgens de buurtbewoner wel vaak over gefietst. "Misschien dat iemand zich daar aan geërgerd heeft?"

Gevaarlijk

Kleinhuis snapt niet wat de fabrikant van de spijkermatten in zijn hoofd haalde. "Raar, maar vooral ook gevaarlijk. Vlakbij zijn een speeltuin en een hondenuitlaatplek. Een hond had zijn poot kunnen openhalen, maar de spijkers zijn volgens mij ook scherp genoeg om door een kinderlaarsje of -schoentje te gaan. Daar moet je toch niet aan denken."

Politie

De vondst is gemeld bij de politie, maar of die actie gaat ondernemen is niet duidelijk. Kleinhuis is naderhand nog terug geweest om te checken of er opnieuw matten zijn gelegd, maar heeft die gelukkig niet gevonden. "Laten we hopen dat de dader schrikt van de aandacht in de media en dat hij of zij het niet weer doet."