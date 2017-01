article

ZWOLLE - Een grote brand heeft vrijdagnacht gewoed in een woonhuis aan de Snavel van Emekamp in Zwolle-Zuid. Het huis is flink beschadigd, maar het gezin met twee jonge kinderen kon op tijd naar buiten en is ongedeerd. De brand is vermoedelijk ontstaan bij de schoorsteen, waarna de brand zich snel kon uitbreiden naar de eerste verdieping en de zolder.

Brand vernielt woning Zwolle-Zuid

