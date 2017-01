Burgemeester Meijer: 'Zwolle laat z'n trots zien en horen'

ZWOLLE - Burgemeester Henk Jan Meijer heeft wel eens een soberder toon aangeslagen tijdens zijn Nieuwjaarsspeech. Maandag in theater De Spiegel, vlogen de superlatieven bijna om de oren.

De burgervader, op zes na de langst zittende in Nederland, is beretrots op zijn stad en hoe deze zich in 2016 ontpopte. Groningen en Maastricht bijvoorbeeld, kijken 'vol bewondering' naar Zwolle, dat hen in korte tijd voorbijstreefde als toeristische trekpleister.

Koningsdag

Koningsdag was 'fantastisch en memorabel'. "Wel 3,3 miljoen mensen hebben sinds 27 april een prachtig beeld van Zwolle gekregen. (..) En ik voel dat ons zelfbewustzijn meegroeit met de beeld van buiten. De trots die we al hadden laten ook zien. En horen! Met 12.000 man zongen we vier weken geleden 'Ik ben een Zwollenaar' in de Ziggo Dome bij Rico, Sticks en Typhoon, het grootste hiphop concert ooit in Nederland. En dat was kippenvel".

Asielzoekers

Een goed gevoel houdt hij, ondanks het feit dat het uiteindelijk niet doorging, ook over aan de perikelen rond het azc. "We hebben als stad wel laten zien wat onze gastvrijheid waard is. Terwijl elders in het land de ruiten aan diggelen gaan, komen wij bij elkaar in volle zalen. En gaan als omwonenden, organisaties en gemeenteraad gewoon het gesprek aan. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, als je elkaar maar met respect behandelt. En dat doen we. Na zo'n bijeenkomst ben ik er trots op dat we in een stad wonen waar ik als uw burgemeester gewoon in m'n eentje veilig op de fiets naar huis kan."

Economie

Ook economisch gaat het crescendo. Bedrijven komen graag naar de stad - Meijer noemt specifiek Hudson's Bay in het oude V&D pand en de nieuwe bioscoop aan de Pannenkoekendijk - en de woningbouw komt weer behoorlijk van de grond.

Crisis

Al met al zijn we volgens de burgemeester op een 'omslagpunt' beland tussen de magere crisisjaren en de vette jaren die nog in het verschiet liggen. Wat hem betreft is nu dezelfde instelling en energie nodig die de stad door de moeilijke tijd loodste. "De crisis heeft de samenleving van Zwolle structureel sterker gemaakt. U hebt elkaar opgezocht en samen gebouwd. Ik zeg: hou dat vast, kijk elke dag naar elkaar om en maak er samen weer iets moois van dit jaar."