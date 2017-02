CBS dreigt bedrijven met boete

ZWOLLE - Elles Hetebrij van café De Hetebrij uit Zwolle was deze week onaangenaam verrast toen ze een brief van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de mat vond. Daarin dreigde het bureau met een boete

"Vul deze enquête in voor 27 maart", schreef de dataverzamelaar. "Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen."

Ja, daag, dacht Hetebrij. "Wat is dat nou voor toon?", zegt ze. "Lang leve de democratie, dacht ik. Wat willen ze nou nog meer van me? Ik betaal belasting, koop tegen hoge prijzen mijn bier in en hou mensen aan het werk. Nee, ik heb hem nog niet ingevuld. Dat dreigende toontje stond me helemaal niet aan, daar word ik recalcitrant van."

Vriendelijker formulering

Dat kan Leo Keularts van het CBS in Heerlen zich wel iets bij voorstellen. "Eerlijk gezegd is de toonaard van die brief niet okay", zegt de CBS-medewerker. "Ik bied mijn excuses daarvoor aan. We zijn ook al bezig om daar een andere, vriendelijkere formulering voor te vinden. Maar je weet hoe dat gaat bij de overheid, daar moeten verschillende afdelingen dan weer iets van vinden. En voordat er dan een nieuwe proefbrief de deur uit is om te checken of die wel vriendelijk klinkt..."

Verplicht

Ondanks de toon, is het invullen van de digitale enquête wel degelijk verplicht, zegt Keularts. "De wetgever heeft bepaald dat voor onderzoeken in de meeste bedrijfseconomische statistieken een verplichting geldt. Dat ligt vastgelegd in de CBS-wet. Die is online in te zien. Ook tarieven van boetes staan daarin."

De gegevens uit de CBS-onderzoeken worden overigens geanonimiseerd verwerkt, waarna de resultaten gepubliceerd worden. "Op basis van die gegevens wordt onder andere door de Rijksoverheid en de Europese Unie beleid ontwikkeld."