Centrum Zwolle moet ook voor oudere bereikbaar zijn

ZWOLLE - Op parkeerplaatsen binnen de Zwolse stadsgracht moeten speciale plekken voor ouderen komen of er moet een pendeldienst ingevoerd worden om senioren van parkeerplaatsen buiten de binnenstad naar het centrum te brengen. Met deze oproep komt de centrale cliëntenraad van woonzorgorganisatie Driezorg.

Nadat de tien lokale cliëntenraden van de zorgreus meerdere malen tijdens vergaderingen hun beklag deden over het gebrek aan parkeerplaatsen in of nabij het centrum, trekt de overkoepelende raad nu aan de bel bij de Zwolse politiek. In het relaas worden de nodige knelpunten aangedragen.

Stadsgracht

,,De parkeerplaatsen binnen de stadsgracht zijn nagenoeg altijd vol en de prijzen zijn een stuk hoger dan buiten de stadsgracht”, omschrijft voorzitter Wilma Nijland het gevoel van ouderen dat ze links- of rechtsom hoe dan ook de dupe zijn. Want kunnen ze wel parkeren in de stad, dan betalen ze de hoofdprijs, en is het niet mogelijk de auto daar te stallen, dan moeten ze veel verder lopen naar het centrum. Volgens Nijland zijn velen slecht ter been en moeten ze gebruikmaken van een rollator of rolstoel.

Nijland rekent voor dat senioren die noodgedwongen op de Turfmarkt parkeren een kilometer moeten lopen naar de Diezerstraat. Van de Emmawijk naar de winkelhoofdstraat van Zwolle is het zelfs 2,3 kilometer, meet ze.

Senioren

De centrale cliëntenraad is niet te beroerd mee te denken over oplossingen. Zo stelt ze voor om op de parkeerplaatsen binnen de stadsgracht een deel te reserveren voor senioren. Hiervoor zouden zij dan een vergunning kunnen aanvragen, net zoals bij invalidenparkeerplekken. ,,Indien dit niet te realiseren is, valt te danken aan een pendeldienst, bijvoorbeeld een elektrobus voor het vervoer van de senioren van de Turfmarkt/Emmawijk naar de Grote Markt.”

Als nabrander geeft ze nog mee dat de leesbaarheid van parkeerautomaatschermen te wensen overlaat. Voor de Zwolse coalitiepartij VVD is de oproep van de cliëntenraad reden bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel te trekken.