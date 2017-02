Crimineel krijgt moeilijker huurauto mee

ZWOLLE - Criminelen kunnen steeds lastiger een auto huren bij een bonafide verhuurder, dankzij de samenwerking tussen politie en verhuurders. Wie een huurder niet vertrouwt, kan zelfs bellen met een speciaal vertrouwenspersoon bij de politie. ,,Meneer Jansen? Mmm. Zou ik niet doen.”

Bedrijven die auto’s verhuren, kunnen bij speciale vertrouwenspersonen binnen de politie checken of hun klant wel te vertrouwen is. Alleen al binnen politieregio Oost Nederland komen wekelijks enkele tientallen van dergelijke verzoeken binnen. Autoverhuurders en branchevereniging Bovag zijn laaiend enthousiast over de samenwerking. De korpsen Oost-Nederland en Amsterdam lopen voorop.

Belangrijkste doel van de politie: criminelen die van de ‘bovenwereld’ gebruik maken om rijk te worden flink dwarszitten. Ook verhuurders spinnen er garen bij. Ze zitten minder vaak met schadeposten door uitgewoonde of ergens achtergelaten auto’s.

,,We hanteren het stoplichtmodel’’, zegt André Merlijn, vertrouwenspersoon bij politie Oost Nederland voor verhuurbedrijven in de regio. Een ondernemer die opbelt omdat hij een huurder niet vertrouwt, krijgt geen persoonsgegevens van Merlijn. Maar hoort wel of het stoplicht op rood of groen staat. Met andere woorden: meneer Jansen een auto verhuren? Rood! Oftewel: beter van niet. Volgens Merlijn loopt de samenwerking als ‘een tierelier’.

Privacydeskundigen vragen zich af of de politie dit wel mag doen.