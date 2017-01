De meeste huizen werden eind 2016 verkocht in Zwolle

ZWOLLE/ APELDOORN - In bijna alle regio's werden er in het laatste kwartaal van 2016 meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal van 2015. In de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland nam de verkoop van woningen met minstens een kwart toe.

Dat blijkt uit cijfers van de NVM. In totaal wisselden er in 2016 214.000 woningen van eigenaar, dat is 15 procent meer dan in 2015. In het Stentor-gebied werden de meeste huizen verkocht in Zwolle, met 766 verkochte huizen. In de Kop van Overijssel wisselden mensen het minst van woning; slechts 269 keer.

Woningprijzen

Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma worden er te weinig woningen te koop aangehouden om aan de groeiende vraag te voldoen. Daardoor zijn de woningprijzen in het laatste kwartaal van 2016 relatief hard toegenomen. Deze stijging was het grootst in Apeldoorn. Daar is een woning in 2016 10,1 procent duurder geworden ten opzichte van het jaar daarvoor. ,,Dat maakt het voor starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met de geldende strikte financieringsregels”, aldus Jaarsma.