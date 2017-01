article

ZWOLLE – Zestig werd ze, maar voor de Zwolse die op 11 september brand stichtte in haar woning aan de Prinses Marijkestraat viel er donderdag niet zo veel te vieren in de Zwolse rechtbank. Sinds september is ze opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Groningen en daar komt nu een jaar opname in een psychiatrische kliniek bij.

Demonen brachten Zwolse tot brandstichting

