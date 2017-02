article

ZWOLLE/POORTUGAAL - Het was niet de eerste keer dat Michel T. (44) een medewerker van een tbs-kliniek aanviel, vorige week in Poortugaal. In 1998 viel hij een bewaker van de Zwolse gevangenis aan met een klauwhamer. Dat blijkt uit onderzoek van dagblad de Stentor.

Doodstekende tbs’er viel al eerder bewakers aan

