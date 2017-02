Dringend behoefte aan Handige Harrie's in regio Zwolle

ZWOLLE - Vooral bij beroepen met een laag opleidingsniveau liggen kansen op een baan. Hiervoor zijn meer vacatures dan werkzoekenden en is omscholing relatief eenvoudig. Dat laat het rapport 'Kansrijke beroepen: Regio Zwolle' van het UWV zien.

Wie snel een baan wil, kan zich richten op de bouw. Vooral in de richting van installatie- en elektrotechniek op middelbaar beroepsniveau. Volgens het UWV is een tekort aan Handige Harrie's, zoals timmerlieden, loodgieters en (gespecialiseerde) elektriciens. Ook in de zorg is de kans op een baan groot. Er zijn veel banen verdwenen, maar volgens het UWV zijn voldoende vacatures in de laagste beroepsniveaus voor thuiszorg en thuishulp. Ook aan hoger opgeleide wijkverpleegkundigen is behoefte.

Op een hoger werkniveau biedt ook een relatief kleine sector als ICT kans op een baan voor programmeurs en systeemanalisten en -ontwikkelaars. Het UWV onderbouwt niet met concrete cijfers hoe groot de krapte op de arbeidsmarkt is.