Filedruk in Zwolle neemt toe

ZWOLLE - In 2016 nam de filedruk in Zwolle toe, blijkt uit cijfers van navigatieleverancier TomTom. Gemiddeld levert een rit in of rond Zwolle 15% vertraging op.