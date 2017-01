Flitspaal N50 is grootste melkkoe

KAMPEN/ZWOLLE/HARDENBERG - De flitspaal op de N50 ter hoogte van hotel Zalkerbroek is in deze regio de grootste melkkoe voor de staatskas.

De paal op de rijbaan vanuit Zwolle richting Kampen flitste in 2016 maar liefst 17.913 keer. Ongeveer twee keer per uur gaat er een bestuurder op de bon die niet in de gaten heeft dat het verkeer hier éven van 100 naar 70 kilometer per uur terug moet. Verkeer komende uit de richting Kampen blijkt iets oplettender te zijn: het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen bedroeg vorig jaar 11.948.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijgegeven heeft.

Ook de Zwartewaterallee in Zwolle leverde flink wat bekeuringen op. Hier staan drie flitspalen, waarvan er één goed was voor 15.062 bekeuringen en de andere twee voor 8.264 en 7.030 stuks. De flitspaal langs de N377 bij Hardenberg was in 2016 goed voor 11. 483 bekeuringen.

Van de 24 flitspalen die in Overijssel staan, was die langs de Wierdensestraat in Almelo het meest winstgevend: hier werden in totaal 19.998 bestuurders op de bon geslingerd.