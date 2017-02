article

ZWOLLE - Het pleit is beslecht. Langs de snelweg A28 in Zwolle mag een foodcourt komen met Burger King, Kentucky Fried Chicken, Subway en La Place. Een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad stemde maandagavond in met de bestemmingsplanwijziging die de komst van deze haphoek mogelijk moet maken op de plek waar nu het vervallen pand van zalencentrum De Vrolijkheid staat. Deze beslissing werd genomen tot onvrede van cafetaria's in omliggende wijken, McDonald's-eigenaar Sjoerd-Jan Feenstra en buren uit de Aa-landen.

Foodcourt Zwolle mag er komen

