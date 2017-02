article

ZWOLLE - Het Gasthuisplein is drie weken later, tijdelijk afgesloten voor verkeer, dan gepland. De werkplanning is gewijzigd in verband met de vorstperiode van de afgelopen weken.

Gasthuisplein later afgesloten dan gepland

