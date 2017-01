'Geen extra maatregelen tegen zakkenrollers centrum Zwolle'

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bonnie van der Meer desgevraagd. "Er is in het reguliere overleg tussen burgemeester Henk Jan Meijer en de politie wel even stil gestaan bij de signalen over zakkenrollerij", zegt Van der Meer. De politie is nog bezig met het onderzoek naar aanleiding van de aanhouding van twee mannen uit Ter Apel in de Nieuwjaarsnacht, zegt de woordvoerder. "Dat heeft nog niet geresulteerd in aanhoudingen. Vooralsnog zien we geen reden om extra maatregelen te nemen. Uiteraard is het wel verstandig dat bezoekers aan de stad in het algemeen en de horecagelegenheden alert blijven op hun bezittingen."

Ook afgelopen weekend waren zakkenrollers actief in de binnenstad.