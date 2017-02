Gemeenten verdeeld in twee kampen tijdens 'blurring'-proef

ZWOLLE - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is er na de proefperiode nog niet over uit. Winkels die alcohol schenken of horecazaken die juist producten gaan verkopen zorgen een botsing tussen volksgezondheid en economische innovatie.

Halverwege het VNG-proeftraject met 'blurring' is woensdag vooral duidelijk geworden dat er nog twee 'kampen' bestaan: diegenen die vanuit volksgezondheidsperspectief twijfels hebben en diegenen die vanuit economisch oogpunt de mogelijkheden willen onderzoeken. Dat zegt wethouder René de Heer, die namens de gemeente Zwolle in Den Haag een bijeenkomst bijwoonde waar alle deelnemende VNG-gemeenten bij aanwezig waren.

"We hebben het dan niet over een spijkerbroekenwinkel die vanwege een dalende omzet maar twee kratten bier in de winkel zet, maar juist vernieuwende winkelconcepten. Zoals Pistache in Zwolle en Henri Bloem die zowel in Zwolle als Rotterdam een concept met een wijnproeverij in de winkel is begonnen."

Tussentijdse evaluatie

Zwolle heeft net als de 'economische collega's' het standpunt: "Zouden we niet kunnen kijken of en hoe we die vernieuwende concepten, mét voorwaarden, mogelijk kunnen maken?"

Verkiezingen

VVD-kamerlid Erik Ziengs heeft een wetsvoorstel in de maak om met strenge voorwaarden (ook detaillisten moeten dan een horeca-bestemming, -vergunning en sociale hygiëne-papieren hebben) blurring toe te staan. "Maar die wet komt er niet voor het einde van het jaar", weet ook De Heer. "En na de verkiezingen kunnen zomaar alle kaarten anders liggen."