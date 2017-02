Gemeenteraad Zwolle gaat bouw Kamper dorp Reeve niet dwarsbomen

ZWOLLE - Een meerderheid van de Zwolse politieke partijen wil meewerken aan de komst van het Kamper dorp Reeve. Daarmee is het zeker dat Zwolle het plan voor een nieuw dorp met zeshonderd woningen niet zal gaan dwarsbomen.

Alleen oppositiepartijen Swollwacht, GroenLinks en vooral SP voelen er weinig voor 160 woningen die Zwolle in de toekomst zou mogen bouwen in het middeldure en dure segment, nu al af te staan aan buurman Kampen. “Wat levert dit Zwolle nou op?” Op eigen grond niets, zo werd duidelijk uit het antwoord dat Swollwacht-raadslid Cemal Yildirim vanuit meerdere hoeken kreeg. Maar de meeste partijen hechten er meer waarde aan dat Zwolle zich een goede buur toont. Juist omdat het Kamper plan - dat eerder 1300 woningen omvatte en sneuvelde bij de Raad van State - voor de crisis van 2008 nog bejubeld werd. Het zou woningzoekende Zwollenaren de mogelijkheid geven in de regio te blijven wonen. “We gaan Kampen nu niet laten stikken, geen denken aan”, was PvdA’er Patty Wolthof glashelder.

Ook de waarschuwing van SP’er Brammert Geerling dat het afstaan van 160 fictieve huizen concurrentie gaat betekenen voor de Zwolse luxe woonwijk Oude Mars, veranderde niets in de verhoudingen. Er is voldoende onderzoek naar gedaan, stelden VVD en PvdA in koor.

Wethouder Nelleke Vedelaar sloot de woningdeal met Kampen en de provincie Overijssel, omdat Kampen eigenlijk niet zo veel huizen zou mogen bouwen. Dat Zwolle er voor tien jaar 160 afstaat op een eigen prognose van 6000 noemt ze minimaal. En: “De financiële verantwoordelijkheid ligt bij Kampen.”