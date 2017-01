Gokverslaafde 'kleedkamerdief' stal mobieltjes op 20 scholen

ZWOLLE – Een gokverslaafde dief die sportende leerlingen in Zwolle en Kampen van telefoons en laptops beroofde, liep tegen de lamp toen hij op zijn vlucht incheckte op station Zwolle. Via de gegevens van zijn OV-kaart meent het OM 21 diefstallen opgelost te hebben.

,,Mijn zoon was jarig. Zijn verjaardagcadeau was een nieuwe telefoon die dezelfde dag gestolen werd'', zei de vader van een van de vijftig benadeelden in de zaak rond de vermeende schooldief Karim B. (24) uit Amsterdam. Van november 2015 tot en met januari vorig jaar werden 21 scholen en een sportverenigingen bezocht door de Amsterdammer, beweert het Openbaar Ministerie. Vooral van sportende scholieren werden telefoons, portemonnees en laptops gestolen. Op 25 januari vorig jaar werden leerlingen van AOC de Groene Welle in Zwolle bestolen. Het feit werd snel ontdekt en de dader vluchtte richting het station.



OV-Chipkaart

Op beelden van het betreffende OV-poortje is iemand met hetzelfde signalement te zien. Bij de NS werden de gegevens van die chip-poort opgevraagd en zo kwam de politie bij B. terecht. Via de gegevens van zijn OV- chipkaart zou het OM vervolgens diefstallen bij onder meer het Ichthus in Kampen, Gymnasium Apeldoorn en scholen in Arnhem, Bussum en Hilversum. B. ging volgens de tenlastelegging vrijwel dagelijks op rooftocht. Telkens bezocht hij scholen op loopafstand van stations.

Geraffineerd

Niet alleen sportende leerlingen werden beroofd. Zo bezocht hij in Bussum een school waar de leerlingen op dat moment examen hadden. Ze moesten hun tassen in een ander lokaal achterlaten. Waar B. zichzelf op camerabeelden van bewakingscamera's herkende, was hij de dader, zei hij donderdag tegen de rechters. En hij schaamde zich rot voor wat er gebeurd was. Hij had een hardnekkige gokverslaving en had soms tot wel duizend euro per dag nodig. De mobieltjes en laptops kon hij makkelijk in Amsterdam verkopen. Hij ging geraffineerd te werk, zo bleek: op internet zocht hij naar scholen dichtbij stations.



Gymnasium Apeldoorn

Bij een enkele school zat tussen het uitchecken en weer inchecken bij het station amper twintig minuten. Voordat de leerlingen door hadden dat hun portemonnees en mobieltjes ontbraken, zat B. al weer in de trein terug naar huis. De officier van justitie vermoedde dat B. veel meer scholen bezocht had, maar bewijs daarvoor was er niet. Hij vroeg om vrijspraak voor de diefstal bij Gymnasium Apeldoorn. Naast de aangiften was daar als enig mogelijk bewijs de incheck van de ov-kaart van B. die dag in Apeldoorn. Ook van de diefstallen in Arnhem moet de man volgens het OM vrijgesproken worden.

B. zat donderdag 286 dagen in voorlopige hechtenis. De officier wil dat dit tot het vonnis op 2 februari zo blijft. Daarna moet hij een behandeling van maximaal negen maanden ondergaan om onder meer van zijn gokverslaving af te komen. Hij eiste daarnaast 365 dagen celstraf voorwaardelijk. B. zelf wil graag van zijn verslaving af. ,,Ik weet dat dit mijn laatste kans is.''

Het vonnis is op 2 februari.