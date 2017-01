Gratis Groene Bijbel in anderhalve dag 'uitverkocht'

De Groene Bijbel vliegt over de toonbank. Binnen anderhalve dag is het Nederlands Bijbelgenootschap door de hele voorraad voor particulieren heen. Niet zo gek: de bijbels zijn gratis weggegeven, slechts ter betaling van de verzendkosten.

De Groene Bijbels zouden op de pagina’s van gerecyclede bijbels worden gedrukt, maar een medewerker van Uitgeverij Jongbloed heeft gesjoemeld met het papier, met als gevolg dat nieuw papier is gebruikt. Weinig duurzaam.

De uitgeverij haalde de boeken uit de handel en aan schonk ze aan de NBG. Die vindt dat de aandacht voor het gesjoemel afgelopen moet zijn en dat weer gekeken wordt naar de inhoud. Peter Siebe, woordvoerder van het NBG, is dan ook blij dat de bijbels Ik ben gewoon heel blij dat er wel degelijk belangstelling is voor de bijbel. En overduidelijk dus ook voor de inhoud van de bijbel. Het is wel een product waar naar is uitgekeken.”

En dat wij Nederlanders wel van gratis houden? Siebe lacht. ,,Jouw woorden, niet de mijne. In de Bijbel lees ik dat ik zorgzaam moet omgaan met mensen én dieren. De Bijbel is geschreven in een overwegend agrarische samenleving, maar je kunt er veel aanwijzingen uit halen voor deze tijd, nu we met grote problemen zitten zoals klimaatverandering en de noodzaak om duurzaam te leven. Dus, niet alleen voor mij maar voor veel meer mensen is de bijbel een diepe inspiratiebron over hoe om te gaan met de natuur.”

Dus we kunnen een nieuwe Groene Bijbel verwachten? ,Dat is op dit moment nog te vroeg”, verdedigt Siebe. Hij wil eerst dat negatieve lading rond het gesjoemel die aan deze bijbel kleeft wat wegzakt en dat deze lading bijbels een goede bestemming krijgt. ,,Daarna kunnen we altijd weer kijken of er nog vraag naar is. En dan gaan we er te zijner tijd met uitgeverij Jongbloed weer over praten.”Dus we kunnen een nieuwe Groene Bijbel verwachten? ,,Dat is op dit moment wat te vroeg”, verdedigt Siebe. Hij wil eerst dat negatieve lading rond het gesjoemel die aan deze bijbel kleeft wat wegzakt. En dat deze lading bijbels een goede bestemming krijgt. ,,Daarna kunnen we altijd weer kijken of er nog vraag naar is. En dan gaan we er te zijner tijd met uitgeverij Jongbloed weer over praten.”