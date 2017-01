Grote Kerk Zwolle houdt fotowedstrijd in kader van World Press Photo

ZWOLLE - De World Press Photo16 komt van woensdag 8 maart tot maandag 3 april weer naar de Grote Kerk in Zwolle.

In het kader van deze tentoonstelling houdt de Grote Kerk een fotowedstrijd voor jongeren en professionals en amateurs. Het thema van de wedstrijd is 'You and I'. Dit thema is gebaseerd op de winnende foto 'Hope for a New Life' die Warren Richardson maakte voor de vorige editie van het evenement.



Deelname aan de fotowedstrijd kan tot woensdag 1 februari door de foto te sturen naar fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl. Alle informatie omtrent de randvoorwaarden van de fotowedstrijd zijn vanaf zaterdag 7 januari te vinden op www.worldpressphoto.nl. Iedereen die meedoet aan de wedstrijd, mag maximaal drie foto's uploaden. De vakjury kiest bij de wedstrijd voor professionals en amateurs tussen de twintig en dertig foto's die tijdens de tentoonstelling getoond worden. Voor de jeugdwedstrijd geldt dat de beste drie foto's tentoongesteld worden. De jury maakt de eerste, tweede, derde en publieksprijs zondag 2 april om 13.00 uur bekend in de Grote Kerk aan de Grote Markt 18 in Zwolle.